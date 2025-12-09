news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 9 декабря 2025 12:45

В аэропорту Казани таможня изъяла партию накладных ресниц и комплектующие для варки пива

Читайте нас в
Телеграм
В аэропорту Казани таможня изъяла партию накладных ресниц и комплектующие для варки пива
Фото: Татарстанская таможня

В аэропорту Казани задержали пассажиров с незадекларированным товаром. Сотрудники Татарстанской таможни выявили сразу два нарушения при прохождении «зеленого» коридора. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

У 39‑летнего пассажира рейса из Шанхая обнаружили 370 накладных ресниц разных моделей и размеров. Мужчина признал, что вез их для продажи и не знал о правилах декларирования. Другой пассажир пытался провезти комплектующие для варки пива – 8 предметов весом 6,5 кг.

В обоих случаях товар изъят. В отношении авиапассажиров возбуждены дела об административных правонарушениях.

#таможня #аэропорт Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

8 декабря 2025
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

8 декабря 2025