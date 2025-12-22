news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 22 декабря 2025 10:47

В аэропорту Казани таможенники поймали пассажира с 2,5 кг табака для кальяна

Читайте нас в
Телеграм
В аэропорту Казани таможенники поймали пассажира с 2,5 кг табака для кальяна
Фото: Татарстанская таможня

В аэропорту Казани сотрудники таможни выявили два случая недекларирования товаров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

39‑летний пассажир из Шанхая попытался провести через «зеленый» коридор гидравлический цилиндр для токарного станка и комплектующие (штуцеры, болты, гайки, фланец, труба) весом 26 килограммов, не указав их в декларации.

Другой нарушитель – 35‑летний пассажир рейса из Шарджи. В его багаже обнаружили 2,5 килограмма табака для кальяна. По его словам, он не знал, что на ввоз табака на территорию ЕАЭС имеются ограничения. По нормам ему разрешили оставить только 250 граммов.

В отношении обоих пассажиров возбуждены административные дела.

Фото: Татарстанская таможня

#таможня #аэропорт Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

21 декабря 2025
Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

21 декабря 2025