В аэропорту Казани таможенники поймали пассажира с 2,5 кг табака для кальяна

Фото: Татарстанская таможня

В аэропорту Казани сотрудники таможни выявили два случая недекларирования товаров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

39‑летний пассажир из Шанхая попытался провести через «зеленый» коридор гидравлический цилиндр для токарного станка и комплектующие (штуцеры, болты, гайки, фланец, труба) весом 26 килограммов, не указав их в декларации.

Другой нарушитель – 35‑летний пассажир рейса из Шарджи. В его багаже обнаружили 2,5 килограмма табака для кальяна. По его словам, он не знал, что на ввоз табака на территорию ЕАЭС имеются ограничения. По нормам ему разрешили оставить только 250 граммов.

В отношении обоих пассажиров возбуждены административные дела.