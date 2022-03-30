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Происшествия
30 марта 2022  09:07
Павел Климчак

В аэропорту Казани таможенники нашли в багаже пассажира когти и клыки крупного хищника

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Сотрудники таможни в международном аэропорту Казани обнаружили в багаже у пассажира авиарейса Дубай – Казань дериваты: у мужчины нашли 177 когтей и 6 клыков крупного хищника, предположительно семейства кошачьих.

 

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

При этом при себе у пассажира не было каких-либо документов, разрешающих перемещение дериватов. В связи с этим таможенники приняли решение провести экспертизу.

Сотрудники таможни Татарстана регулярно сталкиваются с незаконным перемещением дериватов. В пресс-службе Татарстанской таможни предоставили статистику за последние несколько лет: в 2018 году было возбуждено 2 административных дела за подобное нарушение, в 2019 – 30 дел, в 2020 – 87 дел, в 2021 – 1 дело, с начала этого года – 2 дела.

#таможня
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