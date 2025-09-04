В аэропорту Казани таможенники изъяли незадекларированный инвентарь для тхэквондо

Фото: Татарстанская таможня

В международном аэропорту «Казань» таможенники изъяли у пассажира из Ашхабада незадекларированный спортинвентарь для тхэквондо в количестве 37 единиц.

Как сообщили в пресс-службе республиканской таможни, иностранный гражданин шел по «зеленому коридору». 26-летний мужчина пояснил, что планировал работать тренером по тхэквондо в местной спортшколе и вез инвентарь – ракетки, защиту для локтей и коленей, накладки и бандаж – для своих будущих воспитанников.

Пассажир заявил, что не был осведомлен о необходимости декларирования подобного рода товаров. В отношении нарушителя возбуждено административное дело, спортинвентарь изъят.