В аэропорту Казани таможенники изъяли нелегальную партию новеньких айфонов из ОАЭ

В казанском аэропорту у двоих пассажиров рейса Шарджа – Казань изъяли более 60 новеньких айфонов, привезенных из ОАЭ. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Татарстанской таможни.

Отмечается, что предприимчивые татарстанцы ввезли 57 недекларированных IPhone 16 Pro Max и четыре штуки IPhone 16 Pro. Товары не имеют признаков бывших в употреблении, каждая индивидуальная картонная коробка имеет заводскую пломбу и серийный номер, уточнили в ведомстве.

В отношении двоих пассажиров возбуждено дело об административном правонарушении, а товары изъяты.