В аэропорту Казани совершил незапланированную посадку самолет рейса Нью-Йорк – Ташкент

Сегодня в 06:03 в аэропорту «Казань» совершил незапланированную посадку самолет, следовавший по маршруту Нью-Йорк - Ташкент. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Как уточнили в пресс-службе авиагавани, в 08:40 борт продолжил движение по маршруту.

По некоторым данным, один из пассажиров, находившийся в нетрезвом состоянии, начал дебоширить. После того, как мужчину сняли с рейса, самолет продолжил движение. Устанавливаются подробности произошедшего.