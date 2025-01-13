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В аэропорту Казани совершил незапланированную посадку самолет рейса Нью-Йорк – Ташкент
Сегодня в 06:03 в аэропорту «Казань» совершил незапланированную посадку самолет, следовавший по маршруту Нью-Йорк - Ташкент. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.
Как уточнили в пресс-службе авиагавани, в 08:40 борт продолжил движение по маршруту.
По некоторым данным, один из пассажиров, находившийся в нетрезвом состоянии, начал дебоширить. После того, как мужчину сняли с рейса, самолет продолжил движение. Устанавливаются подробности произошедшего.
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