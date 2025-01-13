news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 13 января 2025 14:03

В аэропорту Казани совершил незапланированную посадку самолет рейса Нью-Йорк – Ташкент

Скопировать ссылку

Сегодня в 06:03 в аэропорту «Казань» совершил незапланированную посадку самолет, следовавший по маршруту Нью-Йорк - Ташкент. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Как уточнили в пресс-службе авиагавани, в 08:40 борт продолжил движение по маршруту.

По некоторым данным, один из пассажиров, находившийся в нетрезвом состоянии, начал дебоширить. После того, как мужчину сняли с рейса, самолет продолжил движение. Устанавливаются подробности произошедшего.

#авиаперевозки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100