В аэропорту Казани сняли ограничения

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В аэропорту Казани с 10:05 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения ввели около 6 часов по московскому времени. Как объяснили в пресс-службе ведомства, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.