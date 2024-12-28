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В аэропорту Казани сняли ограничения
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В аэропорту Казани с 10:05 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения ввели около 6 часов по московскому времени. Как объяснили в пресс-службе ведомства, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
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