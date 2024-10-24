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В аэропорту Казани Си Цзиньпина проводили 300 человек с флагами России и Китая - видео
В аэропорту Казани провожать председателя КНР Си Цзиньпина собралось 300 человек: активисты «Молодой Гвардии Единой России» вместе с китайскими студентами, которые учатся в столице РТ.
Как сообщает пресс-служба молодой гвардии, молодежь провожала китайского лидера при выезде из Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая и у отеля «Мираж». Провожающие размахивали флагами обеих стран.
«Сегодня в Казани проходит заключительный день Саммита БРИКС, собравший множество делегаций и гостей в нашей республике. Активисты «Молодой Гвардии» Республики Татарстан вместе со студентами из Китая прибыли в аэропорт, чтобы проводить китайскую делегацию во главе с председателем Си Цзиньпином. Мы искренне рады, что такое историческое событие разворачивается в Казани, и надеемся, что решения, принятые в рамках казанской декларации, окажут влияние на развитие мирового сообщества. Мы заранее подготовили студентов и активистов к этой важной задаче — красиво встретить и проводить китайскую делегацию, и для нас это большая честь, что нам было доверено такое важное дело. На самом деле, ощущается атмосфера добрососедства и дружбы. Китайские студенты и наши активисты активно общаются и обсуждают различные вопросы, что создает позитивную обстановку. Это действительно здорово, что мы смогли объединиться, планируем и дальше реализовывать совместные идеи», - поделился Руслан Шигабуддинов, депутат Госсовета РТ, руководитель Татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России».
видео: пресс-служба «Молодой гвардии»
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