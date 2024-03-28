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В аэропорту Казани сел самолет из Уфы, у которого во время полета треснуло лобовое стекло
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Как стало известно «Татар-информу», сегодня в международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Уфы в Ярославль.
Причиной экстренной посадки стала трещина в лобовом стекле. По данным агентства, на борту находились порядка 25 пассажиров.
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