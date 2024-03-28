news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 марта 2024 16:18

В аэропорту Казани сел самолет из Уфы, у которого во время полета треснуло лобовое стекло

Скопировать ссылку
В аэропорту Казани сел самолет из Уфы, у которого во время полета треснуло лобовое стекло

Как стало известно «Татар-информу», сегодня в международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Уфы в Ярославль.

Причиной экстренной посадки стала трещина в лобовом стекле. По данным агентства, на борту находились порядка 25 пассажиров.

#самолет
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2