В аэропорту Казани сел самолет из Уфы, у которого во время полета треснуло лобовое стекло

Как стало известно «Татар-информу», сегодня в международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Уфы в Ярославль.

Причиной экстренной посадки стала трещина в лобовом стекле. По данным агентства, на борту находились порядка 25 пассажиров.