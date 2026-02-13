news_header_top
Происшествия 13 февраля 2026 20:55

В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В аэропорту Казани самолет А320 авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за пределы рулежной дорожки. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«Инцидент произошел 13 февраля 2026 года на рейсе № 1193 Казань – Москва. На борту находились 158 пассажиров и члены экипажа. Никто не пострадал. Воздушное судно без повреждений», – говорится в сообщении.

Пассажиров высадили, их доставят в аэропорт назначения резервным бортом.

#Аэропорт Казани #Татарская транспортная прокуратура
