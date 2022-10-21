В аэропорту Казани самолет столкнулся с зайцем, проводится проверка

Татарской транспортной прокуратурой проводится проверка безопасности полетов в аэропорту Казань после инцидента со столкновением пассажирского самолета с зайцем, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что инцидент произошёл сегодня около 3 часов утра в Международном аэропорту «Казань». После взлета экипаж воздушного судна Airbus 321, выполнявшего рейс сообщением Казань - Худжанд, сообщил о столкновении на взлетно-посадочной полосе с зайцем.

Самолет продолжил свой полет. На полосе сотрудники аэропорта обнаружили останки животного. Взлетно-посадочная полоса приведена в нормативное состояние.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.