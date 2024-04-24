В аэропорту Казани Роспотребнадзор отрабатывает ситуацию с прилетом пассажира с холерой

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В Международном аэропорту «Казань» начались учения Управления Роспотребнадзора по Татарстану. В учениях задействовано больше десяти министерств, ведомств и учреждений.

По легенде учений в казанский аэропорт прибыл самолет из Таиланда с 345 пассажирами и 12 членами экипажа. Перед посадкой в Казани командир воздушного судна сообщил, что на борту находится больной с признаками холеры.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Межведомственное тактико-специальное учение по отработке противоэпидемических мероприятий в аэропорту проводится ежегодно, чтобы проверить, насколько быстро и точно службы готовы к внештатной ситуации. Вскоре «Татар-информ» подробно расскажет об этом учении.