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Общество 24 апреля 2024 09:41

В аэропорту Казани Роспотребнадзор отрабатывает ситуацию с прилетом пассажира с холерой

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Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В Международном аэропорту «Казань» начались учения Управления Роспотребнадзора по Татарстану. В учениях задействовано больше десяти министерств, ведомств и учреждений.

По легенде учений в казанский аэропорт прибыл самолет из Таиланда с 345 пассажирами и 12 членами экипажа. Перед посадкой в Казани командир воздушного судна сообщил, что на борту находится больной с признаками холеры.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Межведомственное тактико-специальное учение по отработке противоэпидемических мероприятий в аэропорту проводится ежегодно, чтобы проверить, насколько быстро и точно службы готовы к внештатной ситуации. Вскоре «Татар-информ» подробно расскажет об этом учении.

#Здоровье #холера #учения
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