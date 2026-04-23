В аэропорту Казани проходят мероприятия в честь 140-летия Габдуллы Тукая

По случаю празднования 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая и Года единства народов России в аэропорту Казани, который носит имя классика татарской литературы, проходит серия культурных мероприятий. В рамках «Недели Тукая» жители и гости столицы Татарстана могут познакомиться с наследием великого татарского поэта, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

«В программе совместных мероприятий аэропорта и музея – выставка детских рисунков по теме сказок Габдуллы Тукая. Юные художники представили свое видение сказочных сюжетов Тукая – от мистического „Шурале“ до поэтичных образов народных сказок. Работа выставки продлится до 30 апреля в первом терминале», – отметили в пресс-службе.

Сегодня также прошел театрализованный перформанс и показ моды конца XIX – начала XX века. Зрители увидели демонстрацию исторических костюмов, воссозданных на основе архивных материалов и музейных коллекций, и короткие театрализованные зарисовки, иллюстрирующие быт и стиль эпохи Тукая.

Кроме того, для детей и взрослых была организована интерактивная программа с персонажами сказок поэта – Шурале и Су анасы.

В зоне регистрации на рейсы и на перроне возле самолета «Габдулла Тукай» состоялось выступление коллективов Фольклорного вокально-инструментального ансамбля «Бәйрәм» и Молодежного театра «Мизгел» Казанского федерального университета.

В общественных зонах аэропорта до 30 апреля будут транслироваться документальные и анимационные фильмы о жизни и творчестве Тукая.