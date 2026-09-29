В аэропорту Казани провели учения по ликвидации авиационного происшествия

Фото: пресс-служба Казанского аэропорта

В Международном аэропорту «Казань» 29 сентября прошли тактико-специальные учения по действиям аварийно-спасательных команд при авиационном происшествии. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По легенде, самолет Ан-24 совершил аварийную посадку после отказа левого двигателя. Во время приземления отказала система торможения, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, повредило стойку шасси, после чего возник пожар. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа.

Фото: пресс-служба Казанского аэропорта

После объявления сигнала «Тревога» подразделения аварийно-спасательной команды прибыли к месту происшествия в нормативное время. Пожарно-спасательные расчеты развернули технику и приступили к тушению возгорания. Сотрудники авиационной безопасности обеспечили сопровождение прибывших сторонних сил и средств.

Всех пассажиров эвакуировали. Сотрудники здравпункта развернули медицинскую палатку, оказали необходимую помощь пострадавшим и подготовили их к транспортировке в городские больницы.

Фото: пресс-служба Казанского аэропорта

В ходе учений отработали передачу оперативной информации, взаимодействие подразделений, тушение пожара на воздушном судне, эвакуацию пассажиров и оказание первой и медицинской помощи.

В мероприятии задействовали 17 единиц техники, включая четыре пожарных автомобиля, а также около 50 сотрудников аварийно-спасательных команд. По итогам учений все подразделения справились с поставленными задачами.