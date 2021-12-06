В аэропорту Казани прошли учения по эвакуации самолета, выкатившегося с полосы

В Международном аэропорту «Казань» прошли учения по эвакуации самолета, который выехал за пределы полосы и увяз шасси в грунте. Об это сообщает пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Фото: © пресс-служба Международного аэропорта «Казань»

По легенде учений, самолет при пробеге выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Стойка шасси увязла в грунте. В момент инцидента на борту находились 50 пассажиров и 5 членов экипажа.

Фото: © пресс-служба Международного аэропорта «Казань»

По сигналу тревоги на место прибыли сотрудники аварийно-спасательной команды и инженерно-технических служб. Общими силами им удалось отработать эвакуацию воздушного судна с поля, а также оценить степень готовности к подобным ситуациям.

Фото: © пресс-служба Международного аэропорта «Казань»



