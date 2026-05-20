В аэропорту Казани приставы провели акцию для потенциальных должников

Сегодня в международном аэропорту Казани Главное управление Федеральной службы судебных приставов по РТ вместе с линейным отделом полиции аэропорта Казанского ЛУ МВД России на транспорте провели информационную акцию «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В терминале №1А работал информационный пункт, где каждый желающий мог проверить наличие задолженностей и получить консультацию специалистов. Приставы рассказали посетителям о мерах поддержки, вопросах информационной безопасности и способах проверки долгов через электронные ресурсы, включая «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП РФ и личный кабинет на портале госуслуг.

Особое внимание было уделено важности проверки долгов перед отпуском. Дело в том, что наличие задолженностей может стать причиной запрета на выезд за рубеж. «Своевременная проверка и погашение долгов помогают избежать неприятных ситуаций на границе», – подчеркнули в пресс-службе.

Акция была нацелена на повышение правовой грамотности граждан и содействие своевременному исполнению финансовых обязательств.