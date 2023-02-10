В аэропорту Казани появится Центр приема гумпомощи пострадавшим от землетрясения в Турции

В аэропорту Казани с 12 часов 13 февраля начнет работу Центр приема гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Принести можно вещи, в которых имеется экстренная необходимость. Речь идет о детских подгузниках, средствах личной гигиены, детском питании, палатках, обогревателях, одеялах, зимней одежде для взрослых и детей (предпочтительно новой), спальных мешках, термосах, портативных зарядных устройствах.

«Просим привезти с собой заранее подготовленную опись (можно написанную от руки). В центре будет осуществляться сверка описи с вещами, волонтеры заверят документ после проверки», – говорится в сообщении.

Центр находится по адресу: Аэропорт «Казань», гостиница «Полет», первый этаж. Пункт приема будет работать с 10.00 до 17.00, 13 февраля – с 12.00 до 17.00.