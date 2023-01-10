В аэропорту Казани появилась автоматическая справочная служба с распознаванием речи

В аэропорту Казани появилась автоматическая справочная служба, основанная на технологии синтеза речи. Эксплуатация новой системы для оказания информационной поддержки пассажирам проводится в тестовом режиме, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

«Система в автоматическом режиме по запросу абонента проинформирует его о расписании и статусе интересующего рейса, подскажет, куда обратиться при возникновении вопросов по авиабилетам и потерянному багажу, сообщит информацию по общим правилам перевозки багажа», — говорится в сообщении.

Входящие вызовы, поступающие в автоматическую справочную службу аэропорта, обслуживаются по технологии распознавания речи. Система распознает голосовой вопрос, при необходимости задает уточняющие вопросы и дает ответ.

Так, например, чтобы получить информацию о статусе рейса, нужно назвать его номер. Система сообщит название авиакомпании, в какое время состоится вылет, номера стоек регистрации и другие данные.

Отмечается, что после опытной эксплуатации системы планируется расширить тематику справочной информации и адаптировать ее под запросы пассажиров.