В аэропорту Казани поймали женщину, везшую партию якобы самодельных сережек

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

В казанском аэропорту поймали женщину, пытавшуюся ввезти партию сережек якобы собственного производства.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе таможни РТ, жительница Самары летела авиарейсом из Шанхая. В багаже у нее было 100 пар сережек и 21 пара очков. Выйдя из самолёта, она прошла по зелёному коридору, однако необычным багажом заинтересовались сотрудники таможни.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

По словам самой женщины, она возвращалась из Пекина с выставки изделий ручной работы и в багаже была продукция ее собственного производства. Будучи незнакомой с правилами декларирования, она решила пройти по зелёному коридору. После беседы с сотрудниками таможни, она выразила желание зарегистрировать товары.

Очки и серьги изъяли. Возбуждено дело, женщине грозит штраф.