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Происшествия 11 июля 2025 09:36

В аэропорту Казани поймали татарстанца с незадекларированной партией мединструментов

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В аэропорту Казани изъяли незадекларированную партию мединструментов. Таможенники обнаружили в ручной клади пассажира рейса из Шанхая 29 новых медицинских инструментов — щипцы, ножницы, зажимы и др. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Мужчина уверял таможенников, что все приборы предназначены исключительно для личного пользования. По словам татарстанца, находясь в Китае в отпуске, он посетил специализированную медицинскую выставку. Данные приспособления получены им в качестве бесплатных образцов и не предназначаются для продажи или коммерческого использования. Однако экспертиза показала, что это коммерческая партия стоимостью около 250 тыс. рублей.

«Между тем, экспертиза установила, что все 29 образцов являются новыми медицинскими инструментами, их частями и приспособлениями, общая рыночная стоимость которых составляет почти 250 тыс. рублей», – сообщил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Максим Верендеев.

Таможенники напоминают, что медтехника не относится к товарам для личного пользования и должна декларироваться. В отношении пассажира возбуждено административное дело, товар изъят.

#таможня #аэропорт Казань
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