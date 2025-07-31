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Происшествия 31 июля 2025 09:15

В аэропорту Казани поймали пассажирок из Вьетнама с экзотическими рептилиями в бутылках

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В аэропорту Казани у двоих женщин, прилетевших из Вьетнама, таможенники нашли стеклянные бутылки с желтой жидкостью, в которые были помещены кобра, скорпион и корни растений. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Татарстанской таможни.

Пассажирки следовали «зеленым» коридором без предъявления таможенной декларации.

В связи с тем, что в обнаруженном экзотическом напитке могут находиться рептилии, включенные в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, сотрудники таможенного поста направили их на экспертизу.

Фото: Пресс-служба Татарстанской таможни

«Ввоз такой продукции на территорию Евразийского экономического союза без соответствующих разрешительных документов запрещен. А при их наличии товар подлежит обязательному таможенному декларированию в "красном коридоре"», – напомнил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Максим Верендеев.

В ведомстве добавили, что это не единичный случай обнаружения рептилий в бутылках: ранее у другого туриста из Нячанга обнаружили индийскую кобру. Тогда таможня возбудила дело за недекларирование и нарушение ограничений.

#татарстанская таможня
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