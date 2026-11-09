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Происшествия 9 ноября 2026 16:45

В аэропорту Казани поймали мужчину, вывозившего более 11 тыс. долларов за рубеж

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Мужчина, летевший в Стамбул, пытался вывезти деньги в различных валютах на общую сумму 11 809,15 долларов США.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Таможни РТ, во время проверки у пассажира обнаружились 161 910 российских рублей, 8 835 евро, 15 австралийских и 5 новозеландских долларов, 6 000 южнокорейских и 1 000 вьетнамских вонов, 1 000 японских иен, 1 000 камбоджийских риелей и 5 фунтов стерлингов. На мужчину выписали протокол, а также изъяли 150 тыс. рублей.

«При превышении лимита в 10 000 долларов США вывоз валюты не допускается даже при заполнении таможенной декларации. Для перемещения более крупных сумм законными способами являются банковские переводы через официальные финансовые каналы. Несмотря на такую возможность, вывоз наличных денежных средств сверх установленного лимита, остается самым частым нарушением таможенных правил, выявляемых сотрудниками таможенного поста», – поясняет начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Максим Верендеев.

#таможня рт
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