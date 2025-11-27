В аэропорту Казани поймали иностранца, который пытался ввезти крупную партию метизов

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Сотрудники Татарстанской таможни пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии метизов. Инцидент произошел в казанском аэропорту, куда пассажир прибыл рейсом из Стамбула.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, при прохождении таможенного контроля 50-летний иностранец выбрал «зеленый коридор», предназначенный для лиц, не имеющих товаров, подлежащих декларированию. Однако во время выборочной проверки инспекторы обнаружили в его багаже многочисленные металлические изделия.

При досмотре чемодана были найдены 726 единиц крепежных элементов – гайки, болты и другие изделия.

В время беседы с таможенниками мужчина пояснил, что весь крепеж ему не принадлежит. По его словам, он ввозил метизы по просьбе знакомых и должен был передать их встречающему прямо в аэропорту.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию».