В аэропорту Казани поймали двух пассажиров из Стамбула с партией запчастей для станка

Фото: Татарстанская таможня

В аэропорту Казани задержали двух иностранных пассажиров из Стамбула, которые пытались провезти без декларирования партию запчастей.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, оба пассажира следовали через «зеленый» коридор. У первого было 305 запчастей для станка общим весом 14,1 кг, у второго – металлоконструкции весом 14,98 кг.

За попытку провезти товар без оформления в отношении нарушителей составили административные протоколы. Товар изъят.