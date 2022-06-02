В аэропорту Казани поймали бизнесмена с чемоданом мусульманской одежды на продажу

В Международном аэропорту «Казань» таможенники обнаружили у пассажира из Турции целый чемодан одежды и аксессуаров для мусульманок. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Татарстанской таможни.

Бизнесмен пытался пройти по «зеленому коридору», однако количество товара, которое было в багаже, было необходимо декларировать.

В дорожной сумке у 30-летнего предпринимателя были разнообразные платки, бони с завязками и без, нарукавники, головные уборы с козырьком, аксессуары для платков, декоративные иголки, булавки со стразами, украшения в виде бус. Всего в багаже было 639 штук.

Фото: © пресс-служба Татарстанской таможни

Бизнесмен объяснил, что не знал, что нужно декларировать товар. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

«С начала года сотрудники таможенного поста "Аэропорт Казань" Татарстанской таможни выявили 30 случаев ввоза товаров народного потребления без таможенного декларирования. Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года», – пояснила пресс-секретарь Татарстанской таможни Валентина Скарлухина.