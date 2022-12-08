В аэропорту Казани планируется построить новые терминалы и ангар техобслуживания

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову сегодня представили мастер-план по развитию Международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая до 2050 года на заседании совета директоров аэропорта. В числе прочего документ включает в себя строительство новых терминалов – пассажирского и почтово-грузового, ангара технического обслуживания, расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры.

Новый мастер-план предусматривает три этапа развития предприятия: до 2030, 2040 и 2050 годов. Стратегическая цель плана развития – сделать казанский аэропорт главным региональным транспортным узлом, связывающим Приволжский федеральный округ с Ближним Востоком, СНГ и Европой.

При подготовке мастер-плана специалисты провели анализ текущего положения предприятия, его финансовых и производственных показателей, в том числе проанализировали пассажиропоток. Кроме того, проработана аналитика макроэкономических и социальных показателей, влияющих на развитие сектора авиперевозок.

Эксперты разработали план инфраструктурного развития воздушной гавани, включающий резервирование зон и земель для строительства новых объектов и сформировали сценарии по интеграции аэропорта с «Казань Экспо» в русле концепции Аэротрополиса.

Кроме того, документ включает в себя концепты поэтапного строительства и реконструкции пассажирских терминалов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Предыдущий мастер-план был принят в 2009 году, он также предусматривал строительство нового терминала, реконструкцию существующего и плоскостных сооружений и другие виды работ. Документ был рассчитан на 10 лет и объём перевозок в аэропорту до 2,5 млн. пассажиров в год. В итоге все запланированные мероприятия успешно выполнены, а целевые показатели по пассажиропотоку – перевыполнены уже к 2017 году – он составил 4 млн пассажиров в год.