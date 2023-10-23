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Руc Тат
Происшествия 23 октября 2023 12:50

Аэропорт Казани: рейсы не задерживаются, самолеты прибывают по графику

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Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в аэропорту Казани отменили несколько рейсов разных авиакомпаний. Отмечалось, что отменены рейсы из Санкт-Петербурга, Ханты Мансийска, Тюмени, Мурманска, Душанбе, Стамбула, Дубая, Нарьян Мара и Сочи.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта информацию не подтвердили.

«Никакой отмены рейсов нет. Все работает согласно расписанию», – сообщил агентству пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.

#авиасообщение
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