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Ру Тат
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Транспорт
20 декабря 2022  16:32

В аэропорту Казани открылась станция техобслуживания и ремонта воздушных судов

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Авиакомпания «Аэрофлот» открыла линейную станцию технического обслуживания и ремонта воздушных судов в Международном аэропорту «Казань». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Открытие линейной станции говорит о наступлении нового этапа партнерства между авиакомпанией и аэропортом, о росте объемов перевозок в последние годы и о планируемом увеличении числа рейсов из Казани», — отметили в пресс-службе.  

Линейная станция оснащена современной материально-технической базой и будет обслуживать авиалайнеры Boeing 737NG, Airbus A320 и Sukhoi Superjet 100. Штат сотрудников состоит из высококвалифицированных специалистов.

#международный аэропорт казань
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