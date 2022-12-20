В аэропорту Казани открылась станция техобслуживания и ремонта воздушных судов

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла линейную станцию технического обслуживания и ремонта воздушных судов в Международном аэропорту «Казань». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Открытие линейной станции говорит о наступлении нового этапа партнерства между авиакомпанией и аэропортом, о росте объемов перевозок в последние годы и о планируемом увеличении числа рейсов из Казани», — отметили в пресс-службе.

Линейная станция оснащена современной материально-технической базой и будет обслуживать авиалайнеры Boeing 737NG, Airbus A320 и Sukhoi Superjet 100. Штат сотрудников состоит из высококвалифицированных специалистов.