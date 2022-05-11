В аэропорту Казани открылась первая очередь новой автоматизированной парковочной системы

В Международном аэропорту «Казань» сегодня в тестовом режиме открыли первую очередь новой автоматизированной парковочной системы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Система оснащена приборами видеонаблюдения с функцией распознавания номеров. Предоставляется возможность оплаты парковки не только наличными средствами с использованием терминалов оплаты, но и при помощи банковской карты или смартфона бесконтактным способом непосредственно на выезде у шлагбаума», — отметили в пресс-службе.

При этом в связи с запуском новых паркоматов изменена схема движения автомобилей на участке от железнодорожного моста до привокзальной площади.

Так, выехать с привокзальной площади можно по новой автодороге. Въезд временно осуществляется также по новой дороге — в период проведения ремонтных работ в рамках второго этапа, реализация которого запланирована на лето.

На втором этапе реконструкции подъездной автодороги к аэропорту Казани запланировано расширение и увеличение числа шлагбаумов в два раза — по шесть на выезд и въезд с привокзальной площади.