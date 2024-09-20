В аэропорту Казани открылась фотовыставка, посвященная Борису Пастернаку

В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая можно увидеть уникальные фотографии из фондов Нацмузея РТ, которые рассказывают о периоде жизни писателя в Менделеевске и работе на химическом заводе Ушковых в Татарстане. Экспозицию приурочили к международному литературно-театральному фестивалю «Пастернаковские чтения», который пройдет в Менделеевске с 20 по 22 сентября.

В основу выставки легли альбомы производства Ушковых, фото семьи промышленников и Бориса Пастернака, включая единственное фото писателя, сделанное в Менделеевске.

В Менделеевск Борис Пастернак прибыл в 1916 году по приглашению известного химика Бориса Збарского, который трудился на заводе Ушковых. Будущий нобелевский лауреат, Борис Пастернак трудился в конторе завода.

«В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону», — так поэт описывал свои рабочие будни.

«Завод Ушковых на тот момент был одним из лучших в России. Налаживать производство в период основания помогал великий химик Дмитрий Менделеев. Ушковы владели заводом много лет, собирали лучших химиков страны, технологии и по праву производство считалось „колыбелью российской химии“. В конце 19 века были сделаны 2 фотоальбома производств, которые сегодня хранятся в фондах Национального музея и впервые мы представляем часть из них широкой публике», — отметила директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Часть фотографий посвящена самому писателю. Даже покинув Татарстан, Борис Пастернак продолжил переписку с жителями Чистополя, писал ученикам местной школы, заводчанам. Эти письма также можно изучить на выставке.

«В прошлом году нашим краеведам удалось найти редкое фото. Казалось, что о жизни Пастернака в Бондюге, как назывался тогда Менделеевск известно мало, у нас были его письма, записи, но впервые в прошлом году удалось найти фото писателя с семьей директора завода на тот момент, Льва Карпова в заводском поселке. Уникальное фото, которое теперь увидят тысячи людей», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

В Бондюге писатель пробыл около полугода, но как считают исследователи, для Пастернака они стали ключевыми, здесь он окончательно определился на жизненном пути и избрал для себя литературу.

«Казанский аэропорт регулярно поддерживает выставки. Нам нравится, что воздушные ворота столицы приоткрывают дверь и в мир искусства, литературы, истории Татарстана. Только с начала этого года аэропорт обслужил больше 4 миллионов пассажиров. И каждый из них, можно сказать, это посетитель наших выставок. Цифры сопоставимые с лучшими музеями страны», — отметил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» им. Г. Тукая Адель Гатауллин.

Фестиваль стартует сегодня и продлится до 22 сентября. На сцену выйдут актеры кино и театра Елена Захарова, Сергей Алдонин, Ксения Лукьянченко, народный артист России Андрей Соколов, заслуженные артисты России Нина Шацкая и Александр Покидченко.