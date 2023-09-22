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В аэропорту Казани открылась еще одна молельная комната
Во втором терминале Международного аэропорта «Казань» им. Г. Тукая прошло торжественное открытие молельной комнаты. В церемонии приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, передает пресс-служба ДУМ РТ.
Молельная комната площадью 40 квадратных метров размещена на втором этаже и включает в себя два раздельных зала для мужчин и женщин вместимостью по 7-8 человек и санузел для омовения. Комнаты оборудованы михрабом, отделаны ремонтом, в них есть индивидуальные намазлыки и мусхафы Корана.
Организатор мусалли Ильнар Гирфанов рассказал, что особое внимание было уделено дизайну помещения: были изучены примеры молельных комнат в аэропортах Дубая и Стамбула и переняты их преимущества. Декор совместил в себе татарско-мусульманскую стилистику.
Также в открытии приняли участие депутат Госдумы Рустам Калимуллин, заместитель гендиректора аэропорта — директор по техническому развитию и эксплуатации Ринат Гиззатуллин, имам-мухтасиб Лаишевского района Наиль Абульханов и др. Гости осмотрели помещение, обсудили его функционал, а после прочитали здесь первый намаз.
Фото: пресс-служба ДУМ РТ.
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