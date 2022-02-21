В аэропорту Казани остановили туристку с партией контрабандных ресниц

В Международном аэропорту Казани таможенники остановили жительницу Крыма, которая собиралась улетать в Турцию.

В багаже женщины была обнаружена партия ресниц для наращивания – всего 50 упаковок, в каждой из которых по 16 полосок ресниц, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни. Всего в чемодане было порядка 800 ресниц.

22-летняя девушка пояснила, что везла ресницы в Стамбул в салон красоты, где занимается наращиванием. Юная бизнеследи не знала, что товар необходимо вносить в таможенную декларацию.

В отношении девушки составлено определение об административном правонарушении по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию…».