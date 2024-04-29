В аэропорту Казани нет ограничений на прием багажа, упакованного в пищевую пленку

В аэропорту Казани не вводили никаких ограничений по поводу багажа, упакованного в пищевую пленку. Об этом «Татар-Информу» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

«Международный аэропорт "Казань" не вводил и на сегодняшний день не планирует введение каких-либо ограничений в части упаковки авиабагажа пищевой плёнкой», - сказали редакции.

Напомним, ранее в «Пулково» (Санкт-Петербург) перестали принимать багаж, который упакован самостоятельно в пищевую плёнку. Уточнялось, что принимались товары, упакованные в пленку в соответствии с требованием аэропорта, пишет РИА Новости.

Данная мера была предпринята в связи с проведением диагностики, чтобы обеспечить непрерывную работу багажной системы.