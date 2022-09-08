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Ру Тат
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Происшествия
8 сентября 2022  14:27
Павел Климчак

В аэропорту Казани мужчина, у которого нашли большой груз табака, напал на таможенника

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В казанском аэропорту во время таможенного контроля прилетевший из Турции мужчина напал на сотрудника таможни и устроил дебош, чтобы попытаться избежать ответственности за нарушение запретов и ограничений при ввозе табака.

В результате случившегося у таможенника диагностировали закрытый перелом пальца. На нападавшего возбудили уголовное дело за нападение на представителя власти. Проводится расследование дела. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Максимальное возможное наказание по статье за нападение на представителя власти – лишение свободы до десяти лет.

#татарстанская таможня #нападение
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