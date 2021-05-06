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Ру Тат
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6 мая 2021  10:09
Павел Климчак

В аэропорту Казани мужчина, скрывая находящегося в розыске друга, покалечил полицейского

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На 26 летнего жителя Казани, который помог знакомому скрыться от розыска, завели уголовное дело за нападение на полицейского. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте.

Накануне ночью на привокзальной площади Терминала-1 аэропорта Казани полицейские остановили внедорожник Toyota Land Cruiser черного цвета для проверки документов. На пассажирском сиденье стражи порядка обнаружили 25-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске.

Как сообщили агентству в пресс-службе Казанской транспортной полиции, мужчина находился в розыске за совершение разбоя.

Водитель автомобиля стал всячески мешать сотрудникам полиции задерживать разыскиваемого мужчину, а также применил насилие в отношении стражей порядка: мужчина протащил на авто полицейского, который держался за ручку пассажирской двери. В результате сотрудник полиции упал на землю и получил различные травмы тела и головы.

После этого злоумышленники скрылись. В данный момент мужчин разыскивают, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

федеральный розыск водитель скрылся
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