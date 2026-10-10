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Происшествия 10 октября 2026 10:37

В аэропорту Казани из-за угрозы БПЛА задержали 11 рейсов

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В Казани из-за беспилотников задерживаются 11 рейсов. Это следует из данных на онлайн-табло аэропорта.

Напомним, что ночью в Татарстане объявляли беспилотную опасность. В аэропорту Казани вводили ограничения на выпуск и прием самолетов.

На вылет задерживаются рейсы в Хургаду, Стамбул, Москву и Даламан, а также два самолета в Санкт-Петербург. Кроме того, был полностью отменен рейс в Шереметьево.

Также с запозданием в аэропорт Казани прибывают рейс из Даламана и два из Шереметьево. Еще два ранее задержанных рейса – из Барнаула и из Санкт-Петербурга – в настоящий момент уже прибыли.

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