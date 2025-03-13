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Происшествия 13 марта 2025 11:16

В аэропорту Казани из-за тумана массово задерживаются рейсы

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В аэропорту Казани из-за тумана массово задерживаются рейсы
Фото: © «Татар-информ»

Из-за тумана и плохой видимости в аэропорту Казани задерживается прибытие нескольких рейсов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«13 марта в связи с неблагоприятными метеоусловиями прибытие рейсов из Омска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Барнаула, Худжанда, Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт „Казань” было задержано», – отметили в авиагавани.

Там также отметили, что решение о выполнении взлета или посадки принимают командиры экипажей.

Пассажиры могут отследить актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло.

#аэропорт Казань #авиаперевозки #задержка рейса
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