В аэропорту Казани из-за тумана массово задерживаются рейсы

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Из-за тумана и плохой видимости в аэропорту Казани задерживается прибытие нескольких рейсов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«13 марта в связи с неблагоприятными метеоусловиями прибытие рейсов из Омска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Барнаула, Худжанда, Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт „Казань” было задержано», – отметили в авиагавани.

Там также отметили, что решение о выполнении взлета или посадки принимают командиры экипажей.

Пассажиры могут отследить актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло.