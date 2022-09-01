В аэропорту Казани иностранец пытался дать взятку таможеннику в 10 тысяч долларов

В казанском аэропорту задержали жителя Туркменистана, который пытался дать взятку сотруднику таможни.

Мужчина прилетел в Казань из Ашхабада, с собой у него была крупная сумма денег в валюте США. На таможенном контроле он выбрал «зеленый коридор», хотя по закону он обязательно должен был задекларировать перевозимые деньги, если сумма превышает 10 тысяч долларов.

Чтобы скрыть тот факт, что он не задекларировал деньги, он решил подкупить сотрудника таможни и попытался передать ему 10 тысяч долларов, но был задержан с поличным.

На него возбудили уголовное дело за дачу взятки, ведется расследование дела. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.