В аэропорту Казани и Болгарской исламской академии пройдет «Диктант Победы»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В этом году «Диктант Победы» в Татарстане будут писать в Международном аэропорту «Казань», Болгарской исламской академии и Почте России. Об этом рассказала региональный координатор партийного проекта «Историческая память» – председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на совещании в Москве, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества по всей стране запланировано более 60 мероприятий, включая более 20 крупных проектов реставрации культурных объектов, отметил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» – председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, выступая на расширенном заседании в музее Победы.

Неизменными приоритетами в работе единороссов остаются забота о ветеранах Великой Отечественной войны, включая их индивидуальное социальное сопровождение, и патриотическое воспитание молодёжи. В этом году под эгидой партпроекта «Единой России» вновь пройдут акции «Звонок ветерану», «Подарок ветерану», «Парад у дома ветерана», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», Всероссийский субботник по благоустройству воинских захоронений, конкурс школьных музеев «Знать, чтобы помнить» и ряд других мероприятий.

Одним из ключевых событий ко Дню Победы, несомненно, станет международная акция «Диктант Победы», которая пройдет 25 апреля по всей стране и в ряде зарубежных государств, подчеркнул секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев. Он подключился к заседанию по видеосвязи из Курской области. «<...> мы ожидаем, что в этом году «Диктант Победы» станет самым масштабным за всё время проведения», – пояснил он.

По его мнению, лучшие региональные практики проекта, представленные на стратегической сессии в Центральном исполкоме «ЕР» 20 марта, можно масштабировать по всей стране.

«В работе пяти секций приняли участие 130 координаторов и председателей общественных советов проекта из 85 регионов. Состоялись конструктивные дискуссии по ключевым направлениям проекта: увековечивание памяти о наших героях и их подвигах, сохранение объектов культурного наследия и повышение роли музеев. Обсудили современные форматы работы с детьми и молодежью», – пояснил он.

Федеральный координатор партпроекта, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин добавил, что «Единая Россия» активно работает с Россотрудничеством и Министерством иностранных дел РФ над увеличнием количества иностранных площадок. Зарегистрированы площадки в силовых ведомствах и вузах. На новых территориях диктант организуют там, где его еще не писали.

«В прошлом году 1,5 тыс. площадок зарегистрировали в силовых ведомствах. В этом году только МЧС дает около 700 площадок, 671 вуз», – заметил он.

Будут организованы фотовыставки, региональные и межрегиональные автопробеги, акция «Письмо Герою», которую активно поддерживает Почта России. Память героев увековечат открытием мемориальных досок и муралов, выпуском почтовых марок. Продолжится активная работа с Российским военно-историческим обществом по установке стел в городах трудовой доблести. Ранее школьники Казани приняли участие в акции «Город трудовой доблести – Зеленодольск».

Председатель Центрального совета сторонников «ЕР» и председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко сообщила, что корпус активистов, вовлеченных в мероприятия Года 80-летия Победы, уже превышает 200 тыс. человек. Готовить их помогает «Единая Россия». Обучение проходит в том числе на площадках штабов общественной поддержки партии. Официальные центры подготовки созданы в 29 странах.

«Последнее очное обучение пройдет в Самаре. У нас получилось к нему организовать грантовый конкурс. Ребята приедут не просто разработать проекты, но и будут иметь возможность получить грант на их реализацию», – обратила внимание общественница.

На заседании общественного совета регионы также представили лучшие практики партпроекта. «В ходе встречи прозвучало много идей, по итогам сессии была составлена дорожная карта, которую мы передали руководству партийного проекта «Историческая память», – заметила Гульнара Габдрахманова, принявшая участие в работе всех секций.

Она добавила, что в рамках партпроекта ко Дню Победы в Татарстане пройдет много акций. «В частности, уже сегодня активисты «Единой России» республики провели мониторинг всех более 2700 воинских захоронений, монументов, обелисков и памятных мест. Приступаем к их уборке. Субботники продлятся весь апрель», – сказала Габдрахманова.

Координатор партийного проекта «Историческая память» в РТ также упомянула готовящуюся к открытию в Казани фотовыставку о «Диктанте Победы».

«Продолжается подготовка и к самому «Диктанту Победы». По состоянию на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано почти 250 площадок по проведению международной акции «Единой России». В основном это вузы, техникумы и школы. <...> Прием заявок продолжается, ожидаем, что количество площадок, так же, как и участников акции, будет больше, чем в прошлом году», – подытожила Гульнара Габдрахманова, уточнив, что в 2024 году в республике свое знание истории проверили более 18 тыс. человек на 317 площадках.