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Общество 3 сентября 2026 11:24

В аэропорту «Казань» появится «умная» система платной парковки

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В аэропорту «Казань» появится «умная» система платной парковки
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный аэропорт «Казань» приступает к масштабному обновлению системы платной парковки на своей территории. На модернизацию оборудования и программного обеспечения выделено более 28 миллионов рублей. Тендер размещен на портале госзакупок.

Проект затронет парковочные пространства у Терминалов 1А и 2, VIP-зону, а также стоянку рядом с гостиницей «Полет».

Одним из ключевых нововведений станет установка новых скоростных шлагбаумов, которые будут срабатывать менее чем за три секунды. Обновление также коснется системы распознавания автомобильных номеров: умные камеры будут автоматически считывать госзнаки на всех точках контроля.

Для удобства водителей на выездах появятся терминалы с поддержкой бесконтактных платежей и оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду, причем чек при необходимости можно будет получить в электронном виде прямо на экран мобильного телефона.

На выезде из основной зоны терминала 1А организуют специальную систему шлюзов, а все парковочные стойки оснастят двусторонней связью с диспетчером. Сама система будет работать на базе современного программного обеспечения.

Ожидается, что уже к концу осени обновленная парковка станет доступна для всех гостей и жителей республики.

#Казанский аэропорт #аэропорт Казань #парковка
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