В аэропорту Иркутска самолет столкнулся с птичьей стаей

В аэропорту Иркутска пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц, транспортная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщает ТАСС.

Уточняется, что 2 августа с птицами столкнулся при разбеге борт, выполнявший рейс №6329 из Иркутска в Якутск. Экипаж самолета решил прервать взлет и вернуться на стоянку.

На борту воздушного судна находились 124 пассажира. Никто не пострадал.

Проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов проводит Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.