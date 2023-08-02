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Происшествия 2 августа 2023 08:02

В аэропорту Иркутска самолет столкнулся с птичьей стаей

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В аэропорту Иркутска пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц, транспортная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщает ТАСС.

Уточняется, что 2 августа с птицами столкнулся при разбеге борт, выполнявший рейс №6329 из Иркутска в Якутск. Экипаж самолета решил прервать взлет и вернуться на стоянку.

На борту воздушного судна находились 124 пассажира. Никто не пострадал.

Проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов проводит Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

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