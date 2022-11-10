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Происшествия
10 ноября 2022  13:35
Полина Шевчук

В аэропорту Домодедово неизвестные украли 4 млн долларов и угнали два внедорожника

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Дерзкое ограбление было совершено сегодня в аэропорту Домодедово. Неизвестные с автоматами похитили у двух мужчин сумки с 4 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам агентства, неизвестные также угнали два автомобиля - Lexus и Toyota Land Cruiser. Позже внедорожники нашли полицейские.

Идет поиск злоумышленников. Они, по предварительным данным, скрылись на автомобиле Chevrolet Tahoe.

#Угон автомобиля #похищение
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