news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
21 сентября 2022  07:59
Полина Шевчук

В аэропорту Бегишево совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

news_top_970_100
В аэропорту Бегишево совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
фото: пресс-служба Центрального МСУТ СК России

Следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента в аэропорту Бегишево, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Предваритедьно установлено, что накануне легкомоторный учебный самолет Diamond совершил жесткую посадку в аэропорту. У воздушного судна были частично выпущены шасси.

На борту находились инструктор и курсант, они не пострадали. Самолет эвакуирован со взлетно-посадочной полосы аэропорта.

По данному факту начата проверка.

 

#жесткая посадка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100