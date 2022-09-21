В аэропорту Бегишево совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

фото: пресс-служба Центрального МСУТ СК России

Следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента в аэропорту Бегишево, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Предваритедьно установлено, что накануне легкомоторный учебный самолет Diamond совершил жесткую посадку в аэропорту. У воздушного судна были частично выпущены шасси.

На борту находились инструктор и курсант, они не пострадали. Самолет эвакуирован со взлетно-посадочной полосы аэропорта.

По данному факту начата проверка.