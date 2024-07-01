В аэропорту «Бегишево» пассажир пытался пронести через таможню более 13 тыс. долларов

В международном аэропорту «Бегишево» в процессе досмотра ночного рейса Бегишево – Баку (Азербайджан) у гражданина России была найдена незадекларированная валюта. При себе у него находилось 13 тысяч долларов США и 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Мужчина заявил сотрудникам таможни, что знаком с правилами, однако не успел задекларировать деньги, поскольку спешил на рейс.

«Выбор гражданином зеленого коридора свидетельствует о том, что у него отсутствуют товары, подлежащие обязательному письменному декларированию, – пояснил начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни Виктор Филиппов. – Без декларирования к вывозу разрешены иностранные денежные средства в эквиваленте до 10 тысяч долларов США. Такая норма действует со 2 марта 2022 года».

Финансовые средства сверх установленного лимита конфискованы. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении. После окончания следствия материалы будут переданы в суд, который определит меру наказания.