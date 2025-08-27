В аэропорту Бегишево открылась выставка «75 лет «Татнефти»

Фото предоставлено Нацмузеем РТ

Сегодня, 27 августа, в Татарстане в Международном аэропорту «Бегишево» имени Николая Лемаева открылась фотовыставка, посвященная 75-летию объединения «Татнефть».

В зоне вылета представили 30 фотографий из собрания Национального музея Республики Татарстан. Выставка организована при поддержке АНО «Центр содействия сохранению исторического и культурного наследия «Татнефть-Наследие», Нацмузея РТ и аэропорта Бегишево.

Фото предоставлено Нацмузеем РТ

На снимках запечатлена многолетняя история нефтяной отрасли регионах. Фотографии зафиксировали труд нефтяников, технологические достижения, развитие инфраструктуры, этапы добычи и переработки нефти в ТАССР.

Самый ранний снимок датируется 1938 годом, на нем можно увидеть укладку пород в ящики во время нефтеразведки в селе Булдырь Чистопольского района Татарстана.

Присутствуют здесь портреты специалистов, чьи усилия способствовали росту и модернизации нефтяной промышленности Татарстана, среди которых есть и женщины.

Фото предоставлено Нацмузеем РТ

Так, на фотографии 1970 года – Анна Заварнина, депутат Альметьевского городского Совета и оператор по перекачке нефти, с коллегами. На более позднем снимке, датированном 1985 годом, запечатлен «Знатный нефтяник Татарии» Дамир Нурутдинов с товарищами.

Фото предоставлено Нацмузеем РТ

Проект стал первым опытом создания экспозиции в пространстве аэропорта Бегишиво и продолжает цикл выставок Нацмузея в пространствах городов Татарстана.

Ранее, в апреле этого года, в Бегишеве открылась выставка, посвященная 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.