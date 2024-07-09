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В аэропорту Астрахани задержали вылет и прилет четырех рейсов после атаки БПЛА
В аэропорту Астрахани наблюдаются задержки нескольких авиарейсов из-за введенных ограничений, связанных с недавними атаками беспилотных летательных аппаратов на регион. Согласно информации онлайн-табло аэропорта, изменения в расписании коснулись как вылетающих, так и прибывающих рейсов, передает ТАСС.
Наиболее значительная задержка затронула рейс SU 1679 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Астрахань — Москва. Изначально вылет был запланирован на 12:20 по местному времени, теперь он перенесен на 15:05.
Среди прибывающих рейсов отмечены задержки у следующих:
- DV 835 (SCAT Airlines) из Актау: новое время прибытия 11:50 вместо 07:20
- DP 6961 ("Победа") из Москвы: ожидается в 13:15 вместо 10:35
- SU 1678 ("Аэрофлот") из Москвы: прибытие перенесено на 14:25 вместо 11:30
Администрация аэропорта рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией о статусе рейсов на официальном сайте аэропорта Астрахани.
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