В аэропорту Астрахани задержали вылет и прилет четырех рейсов после атаки БПЛА

В аэропорту Астрахани наблюдаются задержки нескольких авиарейсов из-за введенных ограничений, связанных с недавними атаками беспилотных летательных аппаратов на регион. Согласно информации онлайн-табло аэропорта, изменения в расписании коснулись как вылетающих, так и прибывающих рейсов, передает ТАСС.

Наиболее значительная задержка затронула рейс SU 1679 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Астрахань — Москва. Изначально вылет был запланирован на 12:20 по местному времени, теперь он перенесен на 15:05.

Среди прибывающих рейсов отмечены задержки у следующих:

DV 835 (SCAT Airlines) из Актау: новое время прибытия 11:50 вместо 07:20

DP 6961 ("Победа") из Москвы: ожидается в 13:15 вместо 10:35

SU 1678 ("Аэрофлот") из Москвы: прибытие перенесено на 14:25 вместо 11:30

Администрация аэропорта рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией о статусе рейсов на официальном сайте аэропорта Астрахани.