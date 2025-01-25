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Происшествия 25 января 2025 14:25

В аэропортах РТ санврачи проверяют прилетевших из стран, где болеют вирусом Марбург

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Танзании, в области Кагера, зарегистрировано девять предполагаемых случаев болезни, вызванной вирусом Марбург, из них восемь – с летальным исходом.

С начала года в аэропортах Казани и Нижнекамска досмотрели 444 самолета и более 65 тысяч пассажиров и членов экипажей. Выявлен один больной с признаками инфекционного заболевания, к счастью, при осмотре врачом инфекцию не нашли.

Симптомы у больных проявляются в виде головной боли, высокой температуры, болей в спине, диареи, рвоты с примесью крови и наружного кровотечения на поздних стадиях заболевания.

Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передается людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты.

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