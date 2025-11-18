В аэропортах России начнут тестировать беспилотные технологии обслуживания багажа

В российских аэропортах в 2026 году могут начать тестирование беспилотной наземной техники. Сейчас Минэкономразвития и Минтранс РФ прорабатывают создание нового экспериментального правового режима (ЭПР), сообщил ТАСС директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

По его словам, программа эксперимента и проект соответствующего постановления планируются к внесению в правительство в 2026 году. В числе возможных площадок для испытаний рассматриваются аэропорты Москвы, Сочи и Пулково в Санкт-Петербурге.

Для тестирования предполагается использовать российские беспилотные тягачи, предназначенные для перевозки пассажирского багажа. Волошин отметил, что механизм ЭПР необходим, поскольку в действующем законодательстве отсутствует нормативная база для применения роботизированных и беспилотных систем в аэропортах.

Цель внедрения таких технологий – ускорение процессов погрузки и разгрузки багажа и повышение эффективности работы наземных служб.