В аэропортах России проводится бесплатное тестирование на штамм «омикрон»

В российских аэропортах началось бесплатное тестирование прибывающих на новый штамм Covid-19 «омикрон». Прежде всего это касается граждан, приехавших в РФ из рисковых зон, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день в аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма», — заявила руководитель ведомства на президиуме координационного совета при Кабмине по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Голикова объяснила, что тестирование проводится за счет средств, выделенных из бюджета России. Она напомнила, что пока в стране не выявлено случаев заражения данным штаммом.