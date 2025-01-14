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Происшествия 14 января 2025 12:42

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения

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В 12.05 в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения.

Как сообщает Росавиация, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщили в ведомстве.

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