В 12.05 в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения.

Как сообщает Росавиация, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщили в ведомстве.